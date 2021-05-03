Оккупанты на Пасху нарушили перемирие и обстреляли ВСУ – штаб ООС
За прошедшие сутки, 2 апреля, на Пасху вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции.
Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС, недалеко от населенного пункта Екатериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
С начала текущих суток, 3 апреля, враг обстрелял позиции ВСУ из стрелкового оружия вблизи Песков.
Потерь среди украинских военных нет.
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил о финише согласования "пасхального перемирия" на Донбассе.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив одного защитника Украины.