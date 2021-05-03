Оккупанты на Пасху нарушили перемирие и обстреляли ВСУ – штаб ООС

За прошедшие сутки, 2 апреля, на Пасху вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции.

Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС, недалеко от населенного пункта Екатериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток, 3 апреля, враг обстрелял позиции ВСУ из стрелкового оружия вблизи Песков.

Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил о финише согласования "пасхального перемирия" на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив одного защитника Украины.