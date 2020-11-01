Оккупанты на Донбассе запустили беспилотник к позициям ВСУ

Вооруженные формирования России на Донбассе 1 ноября один раз нарушили режим прекращения огня, применив беспилотный летательный аппарат.

Он пересек линию разграничения в районе Водяного Донецкой области, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Украинские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника.

"С начала текущих суток, 1 ноября, зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года. Так, на Приазовье, в районе населенного пункта Водяное, задокументировано пролет вражеского БПЛА типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – отметили в штабе ООС.

На протяжение суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано, вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 октября вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник применил противотанковый ручной гранатомет.