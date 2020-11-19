Оккупанты на Донбассе устроили учения, лупили и не пускали ОБСЕ, – Гай

На Донбассе российские оккупационные войска провели учения с применением запрещенной Минскими соглашениями тяжелой артиллерии. На учения не допустили представителей мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал ветеран АТО, журналист, волонтер Мирослав Гай. "Российская Федерация регулярно проводит учения своих иррегулярных и регулярных подразделений на оккупированных территориях", – сказал он.

"Я только что приехал из города Счастье, мы установили там ретранслятор "Армии FM", заглушили сигнал радио "народной милиции" "ЛНР". И пока я монтировал оборудование, я очень четко слышал работу тяжелой артиллерии. Очень сильно лупили, нормально. Мне сказали, что с той стороны проводятся учения", – сообщил офицер.

По его словам, наблюдателей ОБСЕ не допускают не только на учения, но и на места отвода тяжелого вооружения с российской стороны и на позиции.

Как писал OBOZREVATEL, по данным Главного управления разведки министерства обороны Украины с 9 по 15 ноября на Донбассе состоялись военные учения, к которым страна-агрессор Россия привлекла силы территориальной обороны.