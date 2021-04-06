Оккупанты на Донбассе усилили обстрелы и укрепляли позиции – штаб ООС

За последние сутки, 5 апреля, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Под вражескими обстрелами погибли двое украинских военных.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Водяное противник вел прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Золотого-4 захватчики обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Новоалександровки – из стрелкового оружия. Под обстрелами погибли двое украинских бойцов.

Также пророссийские наемники продолжили работы по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций. Было зафиксировано проведение инженерных работ, вблизи населенного пункта Калиновка, Донецкой области, где оккупанты обустраивали новые оборонительные сооружения в направлении позиций ВСУ.

В тот же день, проводились инженерные работы в направлении передовых позиций украинских защитников в районе Донецкого аэропорта.

С начала суток, 6 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские оккупационные войска обстреляли из гранатометов украинские позиции на Донбассе.