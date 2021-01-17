Оккупанты на Донбассе ударили по ВСУ из гранатометов – штаб ООС

За сутки 16 января российско-оккупационные войска на Донбассе еще четыре раза нарушили режим прекращения огня, стреляв в сторону позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) из гранатометов и не только.

К счастью, боевых потерь среди наших защитников нет. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из стрелкового оружия вблизи Талаковки.

А в районе ответственности ОТУ "Север", рядом с населенным пунктом Луганское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Также у Южного противник применял подствольный гранатомет и крупнокалиберный пулемет. А у Зайцево оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия и тоже с крупнокалиберного пулемета.

Обо всех фактах нарушения "режима тишины" было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По словам военных, с начала суток 17 января вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Как сообщал OBOZREVATEL: