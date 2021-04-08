Оккупанты на Донбассе убили воина ВСУ и обстреляли гражданскую инфраструктуру

За минувшие сутки, 7 апреля, российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС, все обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, неподалеку поселков Пески и Опытное, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, а у населенных пунктов Гнутово, Широкино, Талаковка и Водяное враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

С начала суток, 8 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры. Так, недалеко населенных пунктов Пески и Водяное, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Под обстрелами погиб воин ВСУ.

В районе населенного пункта Водяное противник совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в Донбассе с астосувалы запрещенное оружие и 14 раз обстреляли ВСУ.