Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного

В воскресенье, 23 мая, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации ранили украинского военного. Оккупанты вели огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В заявлении ОТГ на Facebook сообщили, что противник вел огонь из станкового гранатомета. Раненого бойца ВСУ оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставили медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника – удовлетворительное.

На месте происшествия работали представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая Вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили "тишину" на Донбассе. Враг совершил обстрелы позиций подразделений Объединенных сил с запрещенного вооружения, в результате чего один воин получил ранения.