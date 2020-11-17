Оккупанты на Донбассе провели масштабные учения – разведка

На прошлой неделе, с 9 по 15 ноября, на оккупированных территориях Донбасса состоялись масштабные учения.

По данным Главного управления разведки Минобороны, командования вооруженных сил России привлекло к ним силы территориальной обороны.

"Командование ВС РФ продолжает повышать боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск", – отметили в ведомстве

В рамках учений особое внимание уделялось отработке обеспечения стойкости системы управления и связи за счет разворачивания новых запасных командных пунктов.

Также комиссии генштаба и Южного военного округа РФ были уточнены оперативные планы применения соединений и частей 1 и 2 против Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты на Донбассе используют режим прекращения огня, чтобы обустроить свои позиции в зоне проведения ООС.