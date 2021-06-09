Оккупанты на Донбассе применили против ВСУ противотанковое оружие – штаб ООС

За прошедшие сутки, 8 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Так, вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А около Авдеевки враг применил еще и ручные противотанковые гранатометы.

В районе Новотошковского и Светлодарска российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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По состоянию на 7:00 утра, 9 июня, российские оккупанты лишь один раз обстреляли украинские позиции. Около Новотошковского противник вел огонь из стрелкового оружия. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" обстреляли ВСУ из запрещенных минометов и гранатометов.