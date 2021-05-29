Оккупанты на Донбассе обстреляли из ПТРК мирных жителей. Фото

Вечером в пятницу, 28 мая, в оккупированном поселке Северное Донецкой области российские оккупанты запустили ракету, которая взорвалась рядом с административным зданием шахты "Северная". Таким образом наемники РФ продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Так, со стороны шахты Гагарина был осуществлен обстрел с ПТРК в направлении населенного пункта Северное. К счастью, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал.

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Разорвавшаяся ракета упала рядом с административным зданием шахты "Северная". Маркировка на остатках ракеты в очередной раз подтверждает непосредственное участие РФ в решении агрессии и совершении преступлений против Украины.

Украинской стороной было оперативно верифицировано обстрел и с помощью установленного координационного механизма проинформировано СММ ОБСЕ.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 мая, российские оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один боец Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение. Так, вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а возле Водяного – из гранатометов различных систем.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в пятницу, 28 мая, в Ужгороде простились с убитым на Донбассе майором, заместителем командира батальона Максимом Полевым. Украинский офицер погиб от пули российского снайпера.