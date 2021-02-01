Оккупанты на Донбассе начали вакцинацию российским "Спутником": первым привился Пушилин. Фото

На оккупированном Россией Донбассе началась вакцинация российской вакциной "Спутник V".

Одним из первых привился главарь "ДНР" Денис Пушилин. Об этом сообщили СМИ террористов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пушилин прошел вакцинацию в Донецке в Центральной городской клинической больнице №6.

Сначала оккупанты будут вакцинировать спецконтингент: медиков, соцработников, а также сотрудников "силовых структур".

Поставки "Спутника" на Донбасс планируются на регулярной основе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января Россия поставила в "ДНР" первую партию своей вакцины от коронавируса.