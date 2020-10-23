Оккупанты на Донбассе начали сборы и тренировку резервистов – разведка

Оккупанты на Донбассе начали проверку теоретических знаний командиров подразделений и проводят мобилизационные сборы с резервистами.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, итоговая проверка за 2020 учебный год проводится с 19 октября, сообщается на сайте ведомства.

"С 19 октября в соединениях и частях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск продолжается комплексная итоговая проверка за 2020 учебный год. В рамках данного мероприятия на полигонах на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противник проводит зачетные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, в том числе в ночное время. Кроме того, командование оккупационных войск осуществляет проверку теоретических знаний командиров подразделений и проводит мобилизационные сборы с резервистами", – сказано в сообщении.

Разведка уточняет, что контролирует итоговую проверку комиссия Южного военного округа Вооруженных сил России.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ГУР Минобороны, оккупационные администрации активизировали пропагандистскую работу среди населения Донбасса относительно прохождения военной службы в рядах российско-оккупационных войск.