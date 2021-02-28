Оккупанты Донбасса обстреляли собственные позиции, чтобы показать фейк об оружии НАТО в ВСУ

Оккупанты Донбасса с целью провокации вели обстрелы по неподконтрольным Украине территориям, которые в пророссийских СМИ были освещены как выстрелы со стороны ВСУ.

Как сообщает пресс-центр Операции Объединенных Сил, провокация была предпринята противником при одновременном запросе на введение режима "Тишина".

В частности, в сводке пресс-центра говорится, что обстрел велся по окрестностям оккупированной Оленевки, а подконтрольные России СМИ произвели фейковые фото- и видеорепортажи о якобы применении ВСУ вооружения образца НАТО – миномета калибром 60 мм – и, соответственно, поставках США летального оружия в Украину.

Кроме того, в пресс-центре ООС отметили, что в течение прошедшей недели наблюдался не только рост числа обстрелов со стороны вооруженных формирований России, но и изменение их особенности – от провокационных к прицельным.

Особенно интенсивные обстрелы зафиксированы в районах Песков, Светлодарска и Водяного. В целом за неделю было зафиксировано 66 обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля возле поселка Луганское в результате подрыва на мине получил ранения украинский военный. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.