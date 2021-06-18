Оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен боец ВСУ

Наемники поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки девять раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате действий врага возле Новотошкивского пулевое ранение получил один военнослужащий.

К счастью, бойцу оперативно оказали первую медпомощь и эвакуировали в госпиталь, состояние его здоровья – средней тяжести. О ситуации на фронте проинформировал штаб Операции Объединенных сил на официальной странице в Facebook.

Так, в течение 17 июня враг вел огонь в сторону позиций ВСУ:

вблизи Песков – из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

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трижды в районе Водного на Приазовье – из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

неподалеку Новотошковского – из стрелкового оружия;

дважды возле Золотого – с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ. А уже к утру 18 июня было зафиксировано еще одно нарушение "тишины" – опять же возле Золотого оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

С начала этих сток боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет. Обо всех фактах нарушений со стороны врага Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рядах Национальной полиции Украины в Луганской области разоблачили бывшего наемника "Армии Юго-Востока". К боевикам "ЛНР" он присоединился еще в 2014 году, а через два года покинул и "переоделся" в форму украинского полицейского.