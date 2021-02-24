Оккупант проник на позицию ВСУ и ранил воина: журналист показал фото задержанного наемника

В среду, 24 февраля, на позицию Вооруженных сил Украины у поселка Чермалык Донецкой области проник наемник российских оккупационных войск и ранил украинского воина.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, уточнив, что наш боец подстрелил врага. Он также опубликовал фото задержанного (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня в 13:55 прямо на позициях опорного пункта ВСУ у поселка Чермалык украинский военнослужащий обнаружил вооруженного штык-ножом военнослужащего российских оккупационных войск на Донбассе. Наемник бросился на нашего солдата и сумел порезать ему щеку ножом. В ответ солдат произвел выстрел, пуля попала в туловище", – написал журналист.

Бутусов добавил, что наемника госпитализировали, а грозы для жизни украинского воина нет.

Сейчас выясняются обстоятельства появления врага на позициях ВСУ и то, каким образом он сумел преодолеть минные поля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля на Донбассе российские террористы устроили новое обострение и ударили по ВСУ из минометов и снайперского оружия. В результате один наш воин погиб, еще двое получили ранения.