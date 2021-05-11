Охрана Медведчука не пускала в его дом сотрудников СБУ – СМИ

Охранники народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука не пускали в дом политика работников контрразведки Службы безопасности Украины. Они пытались убедить правоохранителей, что Медведчука нет дома.

Таким образом они мешали вручить ему подозрение, сообщает "Зеркало недели". В то же время в спецслужбе были уверены, что нардеп находится именно внутри этого здания. Охрана вызвала адвокатов.

"Обыск не единственная цель, с которой правоохранители пытаются попасть в указанное здание и встретиться с Медведчуком", – отметили в СМИ.

По данным издания "Страна", сотрудникам СБУ все же удалось попасть в дом и начать обыски. Кроме того, на месте был замечен депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Напомним, что 11 мая следователи СБУ начали обыски в двух столичных домах Медведчука, а также в его кабинете в офисе ОПЗЖ.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины – Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку ( "Оппозиционная платформа – За жизнь"). Их подозревают в государственной измене и разграблении ресурсов в Крыму.

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