Охрана Медведчука не пускала в его дом сотрудников СБУ – СМИ
Охранники народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука не пускали в дом политика работников контрразведки Службы безопасности Украины. Они пытались убедить правоохранителей, что Медведчука нет дома.
Таким образом они мешали вручить ему подозрение, сообщает "Зеркало недели". В то же время в спецслужбе были уверены, что нардеп находится именно внутри этого здания. Охрана вызвала адвокатов.
"Обыск не единственная цель, с которой правоохранители пытаются попасть в указанное здание и встретиться с Медведчуком", – отметили в СМИ.
По данным издания "Страна", сотрудникам СБУ все же удалось попасть в дом и начать обыски. Кроме того, на месте был замечен депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.
Напомним, что 11 мая следователи СБУ начали обыски в двух столичных домах Медведчука, а также в его кабинете в офисе ОПЗЖ.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины – Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку ( "Оппозиционная платформа – За жизнь"). Их подозревают в государственной измене и разграблении ресурсов в Крыму.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в феврале 2021 года Медведчук и его супруга Оксана Марченко попали под санкции СНБО за финансирование терроризма. В связи с этим активы семьи были заблокированы.
15 марта в сети появилась запись разговоров якобы Медведчука и экс-помощника президента России Владислава Суркова. На ней они обсуждали связи с "министром обороны" террористов "ДНР" Кононовым, коррупционные схемы в ОРДЛО, а также создание некого Совета городов.
Позже была обнародована еще одна запись, голоса на которой похожи на Медведчука и главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский, комментируя санкции против каналов Медведчука, заявил, что "внутри страны перекроет кислород всем людям, которые разрушают независимость Украины".