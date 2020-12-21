Офицера Нацгвардии задержали за торговлю наркотиками

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
4,3 т.
Офицер Нацгвардии оказался наркодельцом

Правоохранители задержали заместителя командира взвода, капитана Национальной гвардии Украины, который занимался незаконным сбытом психотропных веществ.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона. Офицер продавал амфетамин, метамфетамин и PVP – синтетический наркотик, известный как "флакка" или "соли для ванн".

В ходе расследования установлено, что капитан Нацгвардии наладил сбыт наркотических веществ как на территории своей воинской части, так и среди жителей города Харькова.

Для производства и сбыта наркотиков он привлек бывших военнослужащих Национальной гвардии.

Подозреваемого задержали непосредственно после сбыта психотропного препарата. При себе у него обнаружили вещество, похожее на амфетамин и вещество, похожее на PVP.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и в месте производства психотропных веществ.

В соответствии с санкциями ч.3 ст.307 УК Украины, фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Офицер Нацгвардии оказался наркодельцом
Подозреваемого задержали
По месту жительства фигурантов провели обыски
Правоохранители обыскали место производства наркотиков

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в субботу, 19 декабря, в одесском морском порту "Южный" Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел и Государственной пограничной службой предотвратила контрабанду партии кокаина из Эквадора. При этом ведомства сообщили о разном весе изъятых наркотиков.

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