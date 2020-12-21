Офицера Нацгвардии задержали за торговлю наркотиками

Правоохранители задержали заместителя командира взвода, капитана Национальной гвардии Украины, который занимался незаконным сбытом психотропных веществ.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона. Офицер продавал амфетамин, метамфетамин и PVP – синтетический наркотик, известный как "флакка" или "соли для ванн".

В ходе расследования установлено, что капитан Нацгвардии наладил сбыт наркотических веществ как на территории своей воинской части, так и среди жителей города Харькова.

Для производства и сбыта наркотиков он привлек бывших военнослужащих Национальной гвардии.

Подозреваемого задержали непосредственно после сбыта психотропного препарата. При себе у него обнаружили вещество, похожее на амфетамин и вещество, похожее на PVP.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и в месте производства психотропных веществ.

В соответствии с санкциями ч.3 ст.307 УК Украины, фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в субботу, 19 декабря, в одесском морском порту "Южный" Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел и Государственной пограничной службой предотвратила контрабанду партии кокаина из Эквадора. При этом ведомства сообщили о разном весе изъятых наркотиков.