Офицер ВСУ сообщил о потерях войск России на Донбассе

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Расследования
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Офицер ВСУ сообщил о потерях войск России на Донбассе

Российско-оккупационные войска понесли потери на Донбассе 6 января.

Как сообщил в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан, террористические группировки потеряли четырех человек. Один из боевиков погиб при неизвестных условиях, еще трое получили травмы и не смогут воевать против Украины.

"Безвозвратные (200) – 1 (9-й омсп 1-й АК, небоевая, обстоятельства уточняются). Санитарные (300) – 3 (1 из состава управления НМ "ЛНР", небоевая, обстоятельства уточняются, 2 из 11-й омсп 1-й АК, небоевые, обстоятельства уточняются", – написал он.

Офицер ВСУ сообщил о потерях войск России на Донбассе

Как писал OBOZREVATEL:

  • С начала 2020 года в боевых действиях на Донбассе погибли 49 украинских бойцов, четверо из них – уже во время "тишины" на Донбассе. Еще в штабе ООС насчитали более 300 раненых.

  • Что касается потерь российско-оккупационных войск, то они составляют почти 400 человек, по данным одного из украинских офицеров. Еще более 600 были ранены. Также было уничтожено десятки единиц вражеской боевой техники.

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