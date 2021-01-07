Офицер ВСУ сообщил о потерях войск России на Донбассе

Российско-оккупационные войска понесли потери на Донбассе 6 января.

Как сообщил в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан, террористические группировки потеряли четырех человек. Один из боевиков погиб при неизвестных условиях, еще трое получили травмы и не смогут воевать против Украины.

"Безвозвратные (200) – 1 (9-й омсп 1-й АК, небоевая, обстоятельства уточняются). Санитарные (300) – 3 (1 из состава управления НМ "ЛНР", небоевая, обстоятельства уточняются, 2 из 11-й омсп 1-й АК, небоевые, обстоятельства уточняются", – написал он.

Как писал OBOZREVATEL: