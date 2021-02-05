Офицер ВСУ опубликовал показательный снимок 'русского мира' на Донбассе

В сети появилось фото, на котором отчетливо видно, как изменились оккупированные районы Донецкой и Луганской областей с начала войны. Разница до и после показана на примере одной локации.

Фотографию опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем канале в Telegram. Он предложил постоянную рубрику таких снимков "было – стало".

На первом фото изображен школьный двор с зеленым газоном и спортивной площадкой, на которой дети соревнуются в перетягивании каната.

На втором снимке – это же здание спустя несколько лет. Трава перед ним разрослась, металлические конструкции покрылись ржавчиной. Целых окон в школе после обстрелов не осталось, многие стены разрушены, видны сгоревшие перекрытия и груды кирпича.

"Яркие фото того, как приходит "русский мир и путин" с тоннами снарядов и тысячами пуль, а не с хлебом и солью как до сих пор некоторые считают...", – подписал фото Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, проживающий в оккупированном Россией Донецке местный блогер показал, как выглядит знаменитый стадион "Донбасс Арена" и прилегающая к нему местность после почти 6 лет войны.