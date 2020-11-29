Офицер ВСУ объяснил, почему на Донбассе осталось мало кадровых военных России

На оккупированных территориях Донбасса больше нет десятков тысяч российских кадровых военных. С начала агрессии ряды оккупантов стали значительно поредели.

Такое убеждение высказал офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), уточнив, что речь не идет о членах многочисленных бандгруппировок. На своей странице в Facebook он напомнил о споре по этому вопросу и решил объяснить, почему количество ВС страны-агрессора уменьшается и к чему это приведет.

"1 (Донецк) и 2 (Луганск) оккупационные армейские корпуса 8 армии ПВО ВС РФ с подчинением в г. Ростов. Все обеспечения, финансирования и руководство осуществляется РФ. Вооружение, боеприпасы, РЭБ, разведка, постоянные эшелоны с ПММ, группы спецназначения, тренировки снайперских групп спецподразделений РФ. На границе с Луганской и Донецкой областью находятся две батальонные тактические группы резерва ВС РФ, приведенные в боевую готовность "полная" на случай обострения ситуации", – перечислил офицер.

По его словам, в последнее время на Донбассе гибнет все меньше и меньше россиян, а в основном это "местные коллаборационисты". Он убежден, что сейчас происходит один из развитий российского сценария на востоке Украины (исключительно для мирового сообщества).

"Командиры взводов, рот, батальонов и даже полков уже назначены из местного населения или российских наемников, которые участвуют в боевых действиях с 2014 года. Да, в каждом подразделении есть так называемые кураторы из кадровых российских военных и подразделений контрразведки, но их становится все меньше и меньше", – считает Штефан.

Офицер ВСУ подчеркнул, что из-за агрессивной российской пропаганды на оккупированных территориях, безработицы и других факторов те, кому в начале войны было 12-14 лет, стали присоединяться к российско-оккупационным войскам. Кроме этого, за это время оккупанты уже выпустили из созданного и подконтрольного россиянам Донецкого ВОКУ (т. н. Донецкое высшее общевойсковое командное училище. – Ред.) первых так называемых офицеров фейковых "республик". Военный обращает внимание на то, что на большинстве фотографий, которые есть в открытых источниках, можно невооруженным глазом увидеть в строю молодых ребят – это "предатели, но все они имеют украинские паспорта".

"Поэтому говорить о 30 000 российских кадровых военных на оккупированных территориях – это уже ошибка и это факт... О цифре группировки гибридных войск – да, но не кадровых. С каждым днем кадровых военных становится все меньше, чтобы однажды сделать очередную картинку по своему плану... И показать на весь мир очередную манипуляцию и фейк, как в строю стоят все местные. В очередной раз сделать информационное ударение на "гражданской" войне..." – поделился мыслями Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября в оккупированной Горловке Донецкой области на заводе "Энергомаш" прогремело несколько мощных взрывов, в результате чего погибли 12 военных РФ. По словам журналиста Андрей Цаплиенко, были уничтожены зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ" и боеприпасы к ним. Сумма ущерба оценивается в $80 млн.