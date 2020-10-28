Офицер ВМС США: НАТО защитит Украину от интервенции, на Донбассе нужно действовать иначе

В США уверены, что Европа должна помогать Украине стать частью НАТО и ЕС, а не вмешиваться в их политические дела.

На Донбассе американская армия действовала бы иначе, в вооруженных силах нужно иметь выдержку.​​​​ Об этом в авторской программе журналиста Кристины Бондаренко ХристяTalk на YouTube-канале "Редакция OBOZREVATEL" рассказал американский военный, капитан 1-го ранга, руководитель антитеррористического центра НАТО в Турции, начальник штаба военной миссии связи НАТО в Москве, представитель НАТО в РФ ​Гарри Табах.

– Вы открыто критикуете Путина и поддерживаете Трампа. Правда?

– Правда. Я хожу по разным программам. У вас в СМИ идет огромная антитрамповская и антиамериканская пропаганда. На всех федеральных каналах, я имею в виду каналы с государственной лицензией, которые, как мне объясняют, принадлежат каким-то олигархам или политикам.

На всех этих каналах идет жесткая антитрамповская пропаганда. Можно сказать, даже нечестная. Выступают люди, которые ничего не знают про Америку, не американцы, разные политологи, знатоки. И я считаю своим долгом как американец представить другую сторону этой монеты.

Например, очень часто говорят, что Трамп дал летальное оружие Украине, потому что на него было давление Конгресса. Давления Конгресса на него не могло быть, потому что Конгресс в то время был республиканский. Конгресс сразу, еще в 2014 году разрешил летальное оружие, но Обама и Байден наложили на это вето, и вам поступали только наши списанные одеяла и солдатские носки.

И только когда пришел Трамп, прекрасно понимая, что и украинская власть, и украинский народ были против него, все равно принял правильное решение и снял это вето. Тогда пошли и "Джевелины", и снайперские винтовки, и то, что было необходимо украинской армии, чтобы вести боевые действия. И показал, что Америка принимает сторону Украины в этом конфликте.

– Трамп довольно часто бывал в Москве в 1990-х. Говорили о том, что якобы у Путина есть компромат на Трампа.

– В 1990-х вся ваша власть и вся ваша страна была в Москве. Они что, все завербованные? Я родился в Москве. И что?

Трамп был бизнесменом и шоуменом. И что с того, что он был в Москве? Много людей было в Москве. А как насчет того, что при Обаме глава ЦРУ был в Коммунистической партии.

– А история о женщинах, о разных связях и так далее.

– Вот я об этом и говорю – что у вас в СМИ идут слухи. Трамп был в Москве, какие-то проститутки писали на постель…

Летальное оружие он вам дал – это факт. А кто там писал на какой-то кровати – это слухи. Нет фактов, нет ничего.

– Правда ли, что Путин очень не любит, когда его называют кагэбэшником?

– Он не любит, когда его называют кагэбэшником, но он любит, когда его называют разведчиком.

Как-то меня пригласили на российскую программу. Мне позвонила Скабеева и сказала: "Мы просим, чтобы вы не оскорбляли нашего национального лидера". Я ответил: "А когда это я его оскорблял? Я никогда не использовал никаких оскорбительных слов в его сторону". Она говорит: "Вы его называли кагэбэшником".

– Почему для него это так обидно?

– Я думаю, потому что у людей из Советского Союза ассоциация с КГБ очень плохая. В моей семье это было ругательное слово. Моя мама – продукт ГУЛАГа.

– Есть версия, что Путин совсем плох, саркома и так далее. Опять возобновились все эти истории во внутриполитических кругах в России. Навальный, Тесак – их практически одновременно пытаются убрать. Вы видите в этом какую-то конспирологию?

– Нет, я не вижу никакой конспирологии. Я вижу в этом то, что, если ты вякаешь против Путина, то не важно, где ты находишься, находишься ли ты в Великобритании – тебя отравят, находишься ли ты в Украине – тебя пристрелят на перекрестке в центре города, находишься ли ты в Москве, как Политковская, заходишь в подъезд – и там тебе кирпичом по голове дадут, находишься ли ты, как Березовский, в ванной, и твоя подруга тебя галстуком задушит – не важно, тебе ничего не поможет. Если ты выступаешь против Путина, против него лично, сейчас еще и против Кадырова – то тебе кирдык, тебя отравят или убьют.

"Путин и сказал: ну все, можно брать Крым спокойно, мне Обама дал зеленый свет"

– Вы, наверное, следили за Мари Йованович в Украине. Тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что при первой встрече посол Йованович передала ему список лиц, которых нельзя привлечь к уголовной ответственности. Вы в это верите?

– Я не верю в такие вещи, пусть он покажет этот список. Я знаю, что наш посол потеряла доверие нашего президента и что он ее уволил. Что она дала нечестные показания в Конгрессе, что она знала, что здесь делает сын Байдена.

Я верю, что каким-то образом наше посольство под ее командованием было связано с компанией Сороса. Каким-то образом и соровские компании, и американское посольство имели совместные дела. Я верю, что глава ФБР в нашем посольстве, которая ушла в отставку под командованием Мари Йованович, теперь работает на какой-то высокой должности в компании у Сороса.

Я не могу доказать, у меня нет никаких фактов. Но то, что я чувствую и вижу здесь хотя бы конфликт интересов – то это есть точно.

То, что наше посольство могло дать такой список вашему правительству, это было бы очень странно. Хотя теперь я не удивлюсь, если он есть. Но тогда господин Луценко должен показать этот список.

– Была еще и история про "амбарную книгу" времен Януковича, так называемую черную кассу. Когда якобы Пол Манафорт получал деньги по этому списку.

– Это должно быть расследовано. Может быть, совместно с нами. Я знаю, что у нас в посольстве есть представители ФБР. Чтобы они дали вам список – этого не трогай, этого не трогай и этого не трогай – такого я никогда не слышал.

Наоборот. Они могут сказать: знаете, у нас есть подозрение на этого человека, что он участвует в коррупции, давайте вместе расследовать, сотрудничать в этом. Но как наше посольство может диктовать, кого расследовать, кого подозревать в чем-то? Если такое есть, то это криминал.

– Трамп уже заявил, что он не признает выборы, если не победит, потому что очень много было почтового голосования.

– Он сказал то же, что и в прошлый раз – мы посмотрим. Я, например, не поверю, что он может проиграть. Каким образом?

– История про деменцию, про слабоумие Байдена – это технологический трюк?

– Он же все время все путает. Он же сказал, что ваша страна в Африке. Конечно, у него деменция, это уже все видят.

– Обама боялся Путина?

– Я не думаю, что кто-то его боится. Но то, что они не любили друг друга, это да. Но сначала Обама приехал с красной кнопкой, послал Клинтон с перезарядкой после Грузии, после 2008 года.

Тогда Путин и сказал: ну все, можно брать Крым спокойно, мне Обама дал зеленый свет.

– По вашему мнению, можно было тогда Крым не отдавать?

– Нет. Как вы могли его не отдавать? У вас никто не спрашивал. Но зеленый свет на это дал Обама.

– Я говорила с крымскими татарами. Рефат Чубаров рассказывал: нам в какой-то момент раздали оружие, автоматы. Якобы они ждали подтверждения Турчинова.

– Я не знаю. Я знаю одно: Обама после Грузии отправил Клинтон с красной кнопкой перезагрузки, забыли про Грузию, ничего страшного, Абхазия – черт с ними, главное – у нас будет дружба с Путиным.

И Путин тогда сказал: спасибо, дружище, ты слабак, и я теперь возьму Крым. Обама вас не поддержал, не дал вам летального оружия.

– Тогда Обама мог сказать: не лезьте в этот конфликт?

– Конечно, мог. А почему Путин сейчас не лезет? Трамп же на него "работает"?

Обама много чего мог. Послушайте, он президент самой великой ядерной державы в мире, от которой зависит экономика всего мира. Много чего зависит во всем мире от него, от президента США.

В тот момент в Украине происходила революция, смена власти. Без крови, но не мирным путем. В тот момент главнокомандующий дезертировал, было много непонятного, армия была не подготовлена к войне. Никто в здравом уме не собирался воевать с Россией.

Договоры, меморандумы и все остальное было на бумаге. Как воевать? Я думаю, что начать стрельбу в тот момент было бы глупо, самоубийственно.

Сдаваться без боя – тоже плохо, потому что американцы, немцы или еще кто-то могли сказать, дескать, вы не деретесь за свою землю, почему мы будем драться за вас?

И так плохо, и так плохо. Но так вы сохраняете жизни, а так погибнут люди, и все равно потеряете.

– В случае интервенции НАТО защитит Украину?

– Я надеюсь, что такого не будет. Но думаю, что, конечно, да.

Опять же, когда вы говорите о НАТО, вы говорите о США, или о Европе, или о Турции? Мы в Америке постоянно подчеркиваем, что Украина в огороде Европы. Европа должна активнее участвовать в этом. Меньше участвовать в наших выборах в Америка и больше – в жизни и помощи Украине стать частью Европейского Союза, частью НАТО, частью цивилизованного мира. Потому что явно и Украина, и Грузия, стремятся к этому.

"Армия США на Донбассе действовала бы иначе"

– Как вы можете оценить перемирие на Донбассе? Боевая армия сидит в окопах, их обстреливают, а отвечать нельзя.

– Как военный, я там не нахожусь, я там ничем не командую. Если бы это была американская армия, то мы бы действовали по-другому.

Я могу привести пример. Вы давно видели, как ИГИЛ отрезает головы?

– В последнее время нет.

– Да, во время Трампа – нет. А при Обаме это было. Потому что при Обаме у нас был порядок ведения боя, что нельзя стрелять, пока по тебе не стрельнут, а когда пришел Трамп, он отменил этот приказ. Он сказал: если по вам стреляют, то стреляйте. А если командир – будь он командир роты, командир армии, командир батальона или корабля – считает, что его люди или аппаратура в опасности, стреляйте. И стреляйте наповал.

И конечно, тогда наши солдаты уничтожили ИГИЛ, и больше мы этого не видим.

Российские самолеты, которые часто хулиганили, пролетая над нашими кораблями, приближаясь очень близко к нашим самолетам, создавая аварийную ситуацию. Давно они это делали? При Обаме они это делали постоянно, потому что мы не могли по ним стрельнуть.

А теперь они понимают, что какой-нибудь командир или офицер на корабле, который стоит дежурным, почувствует, что это опасность для его корабля, возьмет и расстреляет этот самолет. И тогда может быть международный инцидент, тогда может начаться пальба.

Поэтому сложно сказать, какие решения должны принимать ваши офицеры, ваши командиры в окопах на Донбассе – отвечать на огонь с той стороны или не отвечать. Иногда надо выдержать и не входить в бой. Но некоторые не выдерживали и начинали палить в ответ. И уничтожали врага. Но командир на уровне роты или батальона не знает, что происходит на остальном фронте, он не знает, что происходит политически. Он знает только свое направление.

Поэтому часто в вооруженных силах нужно иметь выдержку, нужно понимать, что ты не видишь всю картину этого. У тебя приказ стоять здесь – и стой. Никакой самодеятельности, никаких личных идей.