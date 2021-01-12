В 2017 "погане й корумповане К СБУ" зафіксувало вимагання з дніпропетровської фірми 66 млн грн - 20% відкату за повернення ПДВ.

Разом з "поганими й корумпованими" прокурорами на чолі з Генпрокурором "без юридичної освіти" вимагачі були затримані на гарячому.

Основним фігурантом виявився С. Лебедко - керівник ВБ ДФС ще з часів Януковича.

Справу не продали.

Вона пішла в суд, який все ще триває.

Але ж влада у нас оновилася!

Тому "нові й чесні" керівники днями дали ЗЕЛЕНЕ світло підсудному.

Тепер С. Лебедко пішов на підвищення і призначений в.о. начальника Офісу крупних платників податків!

Тобто людина, яка з подільниками вимагала 66 млн відкату за повернення ПДВ тепер буде приймати рішення щодо фірм, які сплачують 90% податків в Україні.

"Офис невезения в Украине есть

Весь покрытый зеленью

Абсолютно весь"

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