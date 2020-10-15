Офис генпрокурора разоблачил адвоката и экс-прокурора на взятке в $80 тысяч

Сотрудники Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований разоблачили адвоката и бывшего прокурора в вымогательстве $80 тысяч взятки.

Именно такую неправомерную выгоду они стремились получить от гражданина за влияние на следователя. Об этом сообщает пресс служба ОГП.

По данным следствия, адвокат по предварительному сговору с экс-прокурором требовали деньги, в частности, за решение вопроса со следователем о непривлечении к уголовной ответственности, а также закрытии уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием.

Известно, что правоохранители задержали адвоката во время получения части неправомерной выгоды в сумме $20 тыс.

Обоим фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя начальника одного из колоний Одесской области на вымогательстве денег у осужденных и безвозмездном использовании их труда.