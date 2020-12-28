Офис генпрокурора объявил подозрение главе КСУ и обратился к Зеленскому

Офис генерального прокурора (ОГП) подозревает главу Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых его показаниях.

За неявку судьи на допрос ОГП направил ходатайство о его отстранении от должности на два месяца президенту Владимиру Зеленскому. Об этом рассказала представитель пресс-службы ведомства Марина Хменко в эфире канала "Украина 24".

"С корыстных побуждений, в личных интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины повлиял (Тупицкий. – Ред.) на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил ложные", – пояснила она.

Также добавила: трижды в течение 2018-2019 годов он предоставил следственному управлению спецрасследований ОГП ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты в уголовном производстве по завладению новыми активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

Отмечается, что со времени отправления уведомления о подозрении глава КС считается подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо неправдивых показаниях свидетеля, то есть совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК.

Напомним, что Тупицкий 28 декабря не явился в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий.

Он сказал, что не может прибыть по семейным обстоятельствам. Но доказательств, что причина неявки неуважительная, не предоставил, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.

"Сообщение о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения направляется по почте в тот же день. В связи с этим сообщение о подозрении как такое, что составлено Офисом генерального прокурора сегодня, направлено почтовой связью на соответствующие адреса", – сообщили в пресс-службе офиса.

В ведомстве отметили, что направили президенту Украины ходатайство "об отстранении Тупицкого с должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца".

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