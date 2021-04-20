Офис генпрокурора обжаловал оправдательный приговор Пашинскому

Прокуратура обжаловала приговор Васильковского районного суда Киевской области, который оправдал бывшего народного депутата Сергея Пашинского в деле о стрельбе в человека.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на комментарий пресс-службы Офиса генерального прокурора. Как известно, экс-нардепа подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений гражданину Вячеславу Химикусу.

Отмечается, что ОГП настаивает на привлечении Пашинского к ответственности, в частности – наказании в виде 7 лет лишения свободы.

Апелляцию прокуроры подали в Киевский апелляционный суд.

Напомним: в начале марта 2021 года пострадавший Вячеслав Химикус отозвал свой иск относительно экс-нардепа. А уже 18 марта Васильковский горрайонный суд Киевщины оправдал Сергея Пашинского.

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