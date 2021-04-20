Офис генпрокурора обжаловал оправдательный приговор Пашинскому
Прокуратура обжаловала приговор Васильковского районного суда Киевской области, который оправдал бывшего народного депутата Сергея Пашинского в деле о стрельбе в человека.
Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на комментарий пресс-службы Офиса генерального прокурора. Как известно, экс-нардепа подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений гражданину Вячеславу Химикусу.
Отмечается, что ОГП настаивает на привлечении Пашинского к ответственности, в частности – наказании в виде 7 лет лишения свободы.
Апелляцию прокуроры подали в Киевский апелляционный суд.
Напомним: в начале марта 2021 года пострадавший Вячеслав Химикус отозвал свой иск относительно экс-нардепа. А уже 18 марта Васильковский горрайонный суд Киевщины оправдал Сергея Пашинского.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 декабря 2016 года в результате конфликта Пашинского и жителя Васильковского района Химикуса последний был госпитализирован с серьезным огнестрельным ранением.
Пашинский утверждал, что причиной ссоры стала аварийная ситуация на дороге – он с женой почти врезался в микроавтобус, который якобы стоял в темноте без включенных габаритов.
В июле 2017 года ГПУ закрыла производство против Пашинского, но в декабре Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование.
4 октября 2019-го ГБР объявило Пашинскому о подозрении. Уже 7 октября того же года его взяли под стражу на два месяца без права внесения залога, но 18 декабря отпустили под домашний арест.
18 февраля 2020-го суд решил оставить подозреваемого под круглосуточным домашним арестом.
3 июля ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт в производстве о стрельбе, а 6 июля документ передали в суд.
В конце июля 2020 года с подозреваемого сняли электронный браслет.