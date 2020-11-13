Офис генпрокурора и СБУ отказываются расследовать преступления харьковского 'авторитета' 'Князя' после его смерти - СМИ

Уголовные производства, связанные с целым рядом рейдерских захватов и других преступлений в Харьковской области, к которым могут быть причастны участники уголовной группировки Вадима Казарцева ("Князя") могут остаться нерасследованными. По данным отдельных СМИ причиной этого может стать нежелание Службы безопасности и Офиса Генпрокурора заниматься делами потерпевших. Такую информацию, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, опубликовало издание "Комментарии".

По данным редакции, после смерти Казарцева в Германии вначале октября текущего года, его соратники по организованной преступной группировке, которых летом задержала СБУ, вступили в переговоры с правоохранителями с целью уменьшить наказание. В частности, в СИЗО сейчас находится муж дочери Казарцева и один из его главных пособников Олег Кияшко.

Вместе с другими участниками банды его задержали по делу о вымогательстве 5 млн грн. у владельцев одного из песчаных карьеров Харьковской области. При этом фактически было передано $11 тыс. На основании того, что сумма небольшая, отмечает источник "Комментариев", кто-то из силовиков – СБУ или ОГП – мог пообещать, что фигуранты получат условные сроки, а остальные дела о многочисленных случаях рейдерства и насилия, приписываемых банде, расследоваться не будут. "Кто из двух органов - СБУ или ОГП - пошел на вероятную "сделку" с бандой - достоверно неизвестно. Однако налицо факты, которые могут свидетельствовать о существовании таких договоренностей", пишет редакция.

Например, под домашний арест вышел на свободу один из сотрудников Кияшко – директор компании, по делу которой тот был задержан. Кроме того, редакции стало известно, что у ряда пострадавших заявления о преступлениях ОПГ Казарцева-Кияшко либо не берут в работу, либо не проводят по ним никаких активных действий.

В частности, согласно опубликованным редакцией заявлениям, целый ряд предпринимателей в Харьковской области в период со средины 2000-х до недавнего времени подверглись силовому давлению, физическому насилию, вымогательствам, угрозам убийством и другим аналогичным преступлениям со стороны ОПГ "Князя".

Например, по делу компании "Ботик" (21172627) Казарцева, Кияшко и подельников обвиняют в вымогательстве $350 тыс., незаконном сборе урожая на 16 млн грн., угрозах физической расправы и покушении на убийство. Экс-владелец ООО "Будівельник" (31234033), у которого силой забрали его компанию, оценивает свои потери в $4 млн. Через вооруженное нападение и угрозы физической расправы забрали у ее владельца машиностроительную компанию ООО "Харьковэнергоремонт" (34113412), у которой есть много международных заказов на изготовление турбин и другой техники, а имущество оценивалось в 159 млн грн.

О физических нападениях, сожженном автомобиле, угрозах жизни и незаконном переписывании доли в предприятии на рейдеров пишет заявлении и инвестор ООО "СП Мелиховское" (00707188). Аналогичные заявления о физическом насилии также подал экс-владелец незаконно переписанного на людей Кияшко ООО "Рассвет" (00707171). О вымогательстве $100 тыс. со стороны Казарцева и его структур за якобы "решение проблем" с правоохранительными органами пишет в заявлении и глава ФХ "Строгого" (21229706). После рейдерского захвата ФХ "Труд-2012" (38176222) люди ОПГ начали вывозить урожай и технику, а впоследствии совершили на нападение на семью учредителя, избивали и пытали жену и детей.

После физических угроз и незаконного отчуждения своего имущества на 20 млн грн. потерял и экс-владелец ООО "Новый асфальт" (41625572). Его компанию рейдеры "отжали" вместе с целым рядом активов семьи погибшего предпринимателя Александра Яковенко (ЧП "Харьковспецпостач", ЧП "Будгарант 7", ЧП "Харьковспецстроймеханизация"), которые имели много действующих подрядов по обслуживанию дорог в Харьковской и Полтавской области.

"Преступлений, описанных в этих заявлениях, хватит на несколько десятков лет тюремного заключения. Но их реальное расследование не выгодно ни представителям уголовного мира, ни самим правоохранителям. В первую очередь из-за того, что в материалах таких дел фигурирует множество действующих и бывших сотрудников силовых ведомств, которые помогают рейдерам в организации и сопровождении их атак, а также заботливо оберегают от лишнего внимания органов власти", пишет издание.

Журналисты допускают, что "кто-то высокопоставленный в ОГП или СБУ мог получить щедрое вознаграждение за "мягкий исход" для членов группировки, в результате чего остальные реальные дела банды просто будут "спущены на тормозах".