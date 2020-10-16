Одному из обвиняемых по делу об убийстве Гандзюк вынесли приговор

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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  • Игорь Павловский ранее признал свою вину

  • На судебном заседании он попросил прощения у отца убитой активистки

Павловскому вынесли приговор

Приморский районный суд Одессы вынес приговор по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк бывшему помощнику народного депутата Игорю Павловскому, который ранее признал свою вину.

Он признан виновным в сокрытии преступления и приговорен к двум годам лишения свободы. При этом суд освободил его от отбывания наказания и назначил испытательный срок 1 год, сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления и просил суд утвердить соглашение о признании виновности между ним и прокурором. Суд учел позицию потерпевших, которые не возражали против утверждения соглашения и отказались от гражданского иска, а также искреннее раскаяние и активное содействие обвиняемым раскрытию преступления и утвердил соглашение, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком – 1 год", – пояснили в ОГП.

Как отмечается на странице Watchers.Media в Facebook, Павловский во время заседания суда извинился перед отцом Екатерины Гандзюк.

"Я хочу публично извиниться перед Виктором Михайловичем и перед покойной Екатериной, что не дал полных показаний в Шевченковском суде Киева. Так получилось, что были постоянные угрозы мне и моей дочери. Поэтому прошу признать соглашение и признать меня полностью виновным", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября Киевский апелляционный суд оставил подозреваемых по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина под стражей.

Напомним, что 16 сентября Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании вины. Он назвал Мангера заказчиком.

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