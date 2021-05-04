Одно из крупнейших водохранилищ Крыма снова обмелело. Фото

Во временно оккупированном Россией Крыму снова обмелело Белогорское водохранилище, которое является одним из крупнейших на полуострове.

Как пишут "Крым.Реалии", это произошло после того, как оккупанты начали спускать с него воду на потребности юго-восточной части (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Активист общественного движения "Свободный Крым" Решад Меметов пояснил, что воды из него забирают больше, чем ее поступает.

"Летом этот процесс будет происходить быстрее, а это значит, что запасы полезного объема воды исчерпаются скорее, чем в 2020 году", – сказал он.

Издание уточняет, что на реке Биюк-Карасу власти демонтировали земляную дамбу, которая была сооружена в прошлом году.

Также отмечается, что сейчас объем воды в водохранилищах полуострова значительно меньший, чем по состоянию на 1 мая 2020 года.

По данным крымского Гидрометцентра, до начала мая общие объемы воды составляли 85,801 млн кубометров, что на 8,979 млн кубометром меньше, чем в прошлом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2020 года срединная часть Белогорского водохранилища была полностью пересохшей.