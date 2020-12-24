Суддя Вовк виніс вражаючу ухвалу про заборону вчиняти дії щодо звільнення Ігоря Волощука з посади директора заводу Арсенал. А так можна було ?

Розграбовувати державне підприємство роками, і ще й стати недоторканим для звільнення рішенням славетного Печерського суду. Виявляється можна. Якщо ти - допомагаєш забудовникам, розвиваєш приватний бізнес замість підприємства, яким управляєш і при цьому розплачуєшся його нерухомістю з правоохоронцями, які заводять на тебе кримінальні справи.

Якщо ти - Ігор Волощук. І так потрібен любим друзям на посаді керівника ДП Арсенал, що феміда стає ручним інструментом захисту.

Завод "Арсенал" з високотехнологічного підприємства оборонної і космічної галузі перетворився на шмат землі у центрі Києва, яким приторговує його директор. Ми хочемо це зупинити, дати заводу шанс на оновлення і розвиток. Тому зробимо все від себе залежне, щоб звільнення Волощука відбулось, незважаючи на протидію будь-яких сил. В межах та відповідно до закону.

Для довідки

Ігор Волощук був призначений директором ДП завод "Арсенал" у липні 2004.

З того часу чисельність працівників підприємства зменшилась з 3 285 до 206 осіб, виготовлення продукції в обсягах зменшилось з 16, 5 млн. $ до 260 тис. $, тобто більше як у 60 разів, а замість прибутку у 535 тис. $ ДП завод Арсенал отримає збиток у 422 тис. $.

І на завершення - відчуження понад 6 га землі у центрі Києва, орієнтовною вартістю понад 700 млн. грн., та об'єктів нерухомості, загальною площею понад 40 тис. м.кв., ринковою вартістю 2,3 млрд. грн..

На цьому фоні заборгованість із виплати заробітної плати у 2,7 млн. грн. виглядає дрібницею.

Наразі ДП завод "Арсенал" став тінню приватного двійника - Корпорації НВО "Арсенал", яким ще донедавна керувала дружина Ігоря Волощука та на кого оформляється уся інтелектуальна власність. Бенефіціарами цього підприємства є партнери Волощука, з якими спільно вивели у приватну власність 11 корпусів на Московській 8.

Наразі Ігор Волощук є фігурантом 5 кримінальних проваджень, які розпочаті у 2020 році. Дуже сподіваюсь, що правоохоронні органи, зокрема Офіс Генерального прокурора, покажуть високу професійність і дадуть справедливу оцінку діям директора заводу Арсенал.

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