Одиозную Штепу снова отправили под домашний арест

Одиозную бывшую главу Славянска Донецкой области Нелю Штепу, обвиняемую в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины, снова отправили под ночной домашний арест.

Соответствующее решение 1 апреля принял Орджоникидзевский районный суд Харькова, сообщает "Суспільне" со ссылкой на адвоката Штепы Александра Шадрина.

Таким образом обвиняемая будет находиться дома с 22:00 до 5:00. Носить электронный браслет ее обязали до 29 мая.

В четверг, 8 апреля, состоится очередное заседание по делу Штепы, на котором должны допросить свидетелей.

На заседании суда 16 февраля Штепа заявила, что она якобы не призывала к отделению Славянска от Украины и была противницей конфликта на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Орджоникидзевский райсуд Харькова на заседании 28 января отправил Штепу под ночной домашний арест и принял решение перейти к рассмотрению дела по существу.

Избранная мера пресечения действовала до 19 марта и не была продлена.