Один из телеканалов Медведчука оштрафовали на 340 тысяч грн за "реванш соросятни"

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Один из телеканалов Медведчука оштрафовали на 340 тысяч грн за 'реванш соросятни'

Телеканал ZIK, который связан с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, оштрафовали на 341 тысячу гривен за анонс телемарафона "Реванш соросятни".

Такое решение 12 февраля принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам проверки, сообщается на его сайте.

Так, в регуляторе подчеркнули, что в эфире телеканала распространялись призывы к развязыванию агрессивной войны и ее пропаганда. А именно, речь идет о нарушениях во время анонса телемарафона "Реванш соросятни".

"Телеканал использовал стигматизирующий термин "соросятня", не имеющий никакого четкого определения, однако употребляющийся в последнее время только в негативном смысле. Марафон должен был создать отрицательный образ некоторых социальных групп и отдельных их представителей по национальным и идеологическим признакам, сформировать у телезрителей желание противодействовать конкретным категориям, склоняя их к конфликтам", – пояснили в Нацсовете.

Таким образом, уточнил регулятор, представители телеканала нарушили законодательство Украины о телевидении и радиовещании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов – 112, NewsOne, ZIK.

Позднее выяснилось, что Козак осуществлял покупку этих медиа через Беларусь.

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