Дети попали в реанимацию, а семье негде жить: появились подробности пожара в многоэтажке Киева

Двое детей 2 и 6 лет, которых нашли без признаков жизни во время пожара на Троещине в Киеве, сейчас находятся в реанимации клиники Охматдет. Младший Эдуард в тяжелом состоянии, а семье пока негде жить. Спасатели говорят, что причиной трагедии могло стать баловство с огнем.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Пожар произошел в пятницу, 9 апреля, по ул. Марины Цветаевой, 10/87 в квартире на 14-м этаже.

В сеть выложили видео, как столичные спасатели выносили двух маленьких мальчиков на руках и вместе с полицейским делали им искусственное дыхание до приезда врачей. Из-за пробок на дорогах скорая добиралась к месту пожара около 40 минут.

Тогда детей чудом удалось вернуть к жизни, им восстановили дыхание и работу сердца. Сейчас и 2-летний Эдуард и 6-летний Данила находятся в реанимации клиники Охматдет.

"В тот день жена вышла минут на 10 в магазин за продуктами. А когда вернулась, то квартира уже была в дыму. Говорят, что кто-то из детей баловался и что-то поджег", – рассказал нам отец мальчиков Андрей Высоцкий.

"Врачи говорят, что когда они [дети] поступили, то у младшего состояние было лучше. Но потом у него случилось внутреннее кровотечение, и сейчас ему хуже. За старшим сыном наблюдают, говорят, что нужно время, чтобы понять, что с ним", – говорит мужчина.

Квартира семьи серьезно пострадала, поэтому родителям приходится скитаться по родственникам.

"Мы живем то у моего брата, его квартира находится по соседству, то у брата жены в Вышгороде. Пытаемся понемногу привести свое жилье в порядок, чтобы было куда возвращаться с детьми", – говорит Андрей.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева, предварительной причиной пожара может быть детская шалость.

"По нашим данным, кто-то из детей мог баловаться с огнем и поджечь штору. Там на месте была обнаружена зажигалка. Огонь быстро распространился, началось выделение отравляющих веществ. Но окончательную причину установит уже полиция", – сказала нам пресс-секретарь ведомства Светлана Водолага.

"На сегодня критическое состояние у младшего мальчика, у него негативная динамика. У старшего – ситуация стабильная", – говорит она.

Сейчас семье требуется материальная помощь. Публикуем данные карточек родителей: