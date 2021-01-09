Очевидцы поделились видео с места взрыва газопровода на Полтавщине

В сети появилось видео с места взрыва магистрального газопровода на Полтавщине в субботу, 9 января.

Запись опубликовали очевидцы на странице "Perepichka News" в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На странице компании "Лубныгаз" в Facebook предупредили о возможных аварийных отключениях газа. Абонентов попросили убедиться в том, что все газовые комфорки на плитах закрыты.

Напомним, что взрыв, по предварительным данным, произошел в результате разгерметизации газопровода. ЧП произошло в районе села Калайдинцы. Пока информации о пострадавших или погибших не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Черновцах взорвался газ в многоэтажке, есть пострадавший. Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже.