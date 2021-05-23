Пассажиры воздушного шара на Хмельнитчине кричали и падали на надгробия, – очевидцы

Воздушный шар, с которым накануне произошло смертельная авария в селе Кульчиевцы под Каменец-Подольским, использовали для полета впервые. При падении люди из корзины кричали о помощи, один пассажир упал прямо на надгробие на местном кладбище и погиб.

Еще одному пострадавшему оторвало руку, а другой сломал обе ноги. Предполагают, что причиной ЧП могли стать погодные условия. Об этом в комментарии изданию "Сегодня" рассказала очевидец трагического происшествия на Хмельнитчине Татьяна Шельварчук-Прядийчук.

"Многие говорят, что корзина шара зацепилась за электропровода, но это не так! Я лично видела, как во время полета одна сторона шара сплющилась, и он стала похожим на яйцо, а корзину трясло в разные стороны из-за ветра. В это время позвонил сосед и рассказал, что шар пролетел уже над его домом, а люди там вовсю кричали: "Спасите!" – поделилась женщина.

По ее словам, благодаря соседям стала понятна хронология трагедии – шар начал падать в районе местного кладбища, а затем зацепился за деревья.

"Сначала на кладбище из корзины выпал один человек, ему бы оторвало руку. Несмотря на это он нашел силы выйти на дорогу и кричать о помощи. Второй также выпал на кладбище, но на памятник, ударился головой и умер. Кстати, теперь на кладбище из-за аварии с шаром разбиты 15 памятников", – рассказала женщина.

Она добавила, что еще один пассажир выпал из корзины в тот момент, когда та ударилась об их яблоню. Корзину подбросило вверх в тот момент и тот человек упал прямо на улице возле дома Шельварчук-Прядийчук. Четвертый пострадавших выпал на соседнем огороде и, по предварительной информации, сломал обе ноги.

Местные жители говорят, что окончательно шар остановился, только когда сломал три сосны.

"Человек, который помогает взлетать шарам, рассказал нам, что это был первый вылет этого аппарата. Все пострадавшие не могли вспомнить, было их в шаре шесть или пять. В таком шоке были, что не передать. Я пыталась помочь женщине, но когда убедилась, что с ней все нормально, то не стала ее трогать до приезда скорой", – подчеркнула Татьяна.

В Каменце-Подольском рассказывают, что за последнюю неделю это уже третье происшествие с воздушными шарами в регионе – два дня назад один из них совершил аварийную посадку прямо на дорогу, а другой чуть не приземлился на частный дом.

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