Очевидец – о катастрофе Ан-26: вещи приходилось снимать, потому что они кипели

Харьковчанин Ярослав Тарасов, который случайно стал свидетелем катастрофы Ан-26 в Чугуеве, рассказал о жутких деталях трагедии и о том, как пытался спасти двух уцелевших курсантов.

В комментарии ВВС парень отметил, что увидел катастрофу из окна собственного авто, когда ехал к родителям своей девушки. Она сидела в салоне рядом. Вдруг, вспоминает свидетель событий, над трассой послышалось странное гудение.

"Я сначала решил, что что-то с автомобилем, начал притормаживать. Если бы не сделал этого, то оказался бы под самолетом. Я действительно решил, что отвалилось колесо. Она (девушка. – Ред.) говорит: "Смотри, это же самолет!" – вспоминает вечер 25 сентября Тарасов.

Парень добавил, что ему показалось, будто самолет развернулся и заходил на посадку. Впрочем, воздушное судно находилось совсем низко и очень гудело. По словам парня, вероятно, громкий звук был связан с тем, что у самолета работал только один двигатель.

"Такое гудение может быть лишь на последних мощностях самолета и на одном двигателе. Там их два. В полете он не горел. И я не уверен, что он зацепился за что-то крылом, он просто приземлился так на "пузо", – вспоминает очевидец трагической гибели Ан-26.

Самолет упал возле трассы всего в нескольких десятках метров от машины парня и почти сразу загорелся. А еще через какие-то доли секунды из пламени появился человек, который побежал от самолета. Это был курсант Виталий Вильховой. Как вспоминает Ярослав, без всякого страха и колебаний он сразу бросился искать огнетушитель по машинам, которые начали останавливаться рядом, потому что своего не было.

Между тем возле курсанта, охваченного огнем, уже были люди, они тщетно пытались сбить пламя одеялом. Потушить огонь удалось только с помощью огнетушителя.

"Пришлось снять вещи, ведь они кипели на нем. Как мне впоследствии объяснили, лучше не снимать одежду, ведь она снимается вместе с кожей, но мне кажется, мы бы его не погасили".

Что касается спасателей, то они, по словам парня, находились слишком близко к горящему самолету. Жар был невыносимым, а еще внутри постоянно что-то взрывалось. Поэтому всем приходилось постоянно отбегать и возвращаться.

Пока люди пытались сбить пламя с Виталия Вильхового, рядом из ниоткуда появился другой курсант – это был единственный выживший в авиакатастрофе Вячеслав Золочевский.

"У него была разбита голова сзади, такой большой порез или даже рассечена была нога, кажется, левая. Но он был в сознании, все лицо в крови, весь в крови. Он нам сказал, что было более 30 человек на борту, что это все курсанты", – рассказал Тарасов.

Но как Золочевскому удалось выбраться из горящего самолета, юноша не помнил. На все вопросы Ярослава, а он сидел с курсантом чуть позже, пытаясь его утешить, пострадавший лишь повторял: "Я не помню, я не помню".

Пожар на самолете, добавил, завершая жуткий рассказ Тарасов, спасателям удалось потушить только через примерно полтора часа.

"Двигатель таких самолетов, как у этого Ан-26, делается из магния, он сверхлегкий и достаточно прочный. Он искрит, как фейерверк. И ребята потратили, кажется, более двух машин пены только на один двигатель", – отметил парень.

После отчаянного спасения курсантов Ярослава предложили наградить, впрочем сам он заверил, что не хочет такой славы, ведь сделал то, что должен был. А больше всего парня возмутили действия тех, кто снимал катастрофу на телефон и проезжал мимо, не останавливаясь.

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