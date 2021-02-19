16 февраля Государственное бюро расследований провело обыски в Командовании Медицинских сил ВСУ и компании "Мед Эксим" в рамках уголовного дела о закупке медицинского оборудования, которое, по мнению следствия, не отвечает заявленным характеристикам.

По данным источников Цензор.Нет, предметом дела является закупка у "Мед Эксима" аппаратов искусственной вентиляции легких в 2020-м году на 11 миллионов гривен, которые были поставлены в военно-медицинские центры ВСУ. Основанием для открытия уголовного дела в ноябре 2020-го года является переписка между руководителями центров и Хоменко о якобы несоответствии поставленной техники своим задачам. По мнению ГБР, поставленная техника является не аппаратами ИВЛ, а оборудованием для анестезии.

Впрочем, эта информация пока всего лишь версия, которая теперь проверяется. В настоящее время Экспертный центр МВД изучает документы, изъятые при обысках, и готовит свое заключение , о поставленной технике, о технических условиях тендера.

Очевидно, следствие рассчитывает выйти на подозрение бывшему командующему Медсил Хоменко. Впрочем, судьба этого дела сейчас полностью зависит от результатов экспертизы.

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