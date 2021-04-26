Объявленный в розыск Гладковский-младший вернулся в Украину – СМИ

Объявленный Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) фигурант дела о коррупции в оборонной сфере Игорь Гладковский прибыл в Украину.

На границе его на несколько минут задержали пограничники, но отпустили. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, Гладковский прибыл в страну рейсом из немецкого Франкфурта. На посту в аэропорту "Борисполь" пограничники остановили его примерно на 5-7 минут.

Источник отметил, что вместе с ним летел и отец – бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский.

Напомним: по данным следствия, подозреваемый Гладковский-младший в 2015-2017 годах реализовал схему по поставкам контрабандных товаров предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других компаний. По этой схеме ему якобы перечисляли 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли – 950 тысяч гривен.

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