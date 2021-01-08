'Путин – главарь мафии': Обухов рассказал, как США могут развалить Россию. Блиц-интервью

Новые санкции против России, принятые в США, могут стать настоящей катастрофой для российской экономики. Президент РФ Владимир Путин не является единоличным правителем страны. Он – "главарь мафии", вынужденный выполнять ее пожелания.

Также Российской Федерации грозит развал, а Кремль может найти любой повод, чтобы вернуть Крым Украине. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал глава Фонда "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов.

У меня есть сомнения, что в 2021 году Путин вдруг исчезнет. Не потому, что он такой сильный, мощный, а просто потому что у любой страны есть инерция.

Путин – главарь мафии. Мафия владеет огромными капиталами. Из России на Запад вывели почти 2 триллиона долларов. Недвижимости там немеряно – в Лондоне, Ницце, Соединенных Штатах. К главарю приходит его окружение и говорит: "Слушай, Володя, ты делаешь что-то не так, а надо сделать вот так. Если ты не сделаешь, то извини, мы не отвечаем за последствия".

Любого главаря мафии могут шлепнуть. Совершенно запросто. Тем более, что у кланов, которые пытаются с ним конкурировать, есть все возможности. Есть и генералы ГРУ, ФСБ и прочие. И огромные ресурсы – миллиарды долларов.

Неужели они не смогут найти группу людей, которые разберутся с этим главарем? Все не так сложно, как кажется. Он не диктатор, как многие думают. Он все равно делает то, что нужно окружению.

Скорее всего, никакого преемника не будет. Когда рассыплется Россия, о каких преемниках Путина можно говорить? Кто был преемником у Горбачева? Никого. Ельцин не был преемником – он стал президентом России.

Вероятнее всего, тут (в деле отстранения Путина от власти. – Ред.) заработают экономические рычаги и давление Соединенных Штатов, чем какие-то дела, связанные с Навальным, либо какие-то еще. В США уже принят закон о санкциях против России.

Этот закон, по оценкам экспертов, достаточно сильно пошатнет российскую экономику, если вообще наполовину ее не уничтожит. Потому что предусматривается отключение MasterCard, Visa, а на втором этапе, может быть, и SWIFT. Более того, будет запрещено иметь какие-либо экономические взаимоотношения с нефтегазодобывающими компаниями и военным комплексом.

Последствия будут катастрофическими. Россия просто начнет рассыпаться. Уйдет Дальний Восток, уйдет северо-запад, уйдет юг, Чечня либо Дагестан. Достаточно какому-то одному региону уйти из России – все, Россия посыплется. Денег не будет посылать какие-то войска. И это конец для Путина.

Вероятно, так же, как Советский Союз, Россия рассыплется к 2025 году. К этому все идет. Это условная дата. Может быть, 2024, может быть, 2025 или 2026.

Когда будет стоять вопрос жизни и смерти, выбирать что-то среднее не получится. Если заработают санкции, у Путина просто не будет выбора. Если они не возвращают Крым и не выходят с Донбасса, заработают все эти рычаги – отключение SWIFT и прочее.

Мы говорим о санкциях и об их воздействии на российскую экономику. Если после введения санкций будут происходить те процессы, которые должны происходить, то у Путина не остается никаких шансов – либо уходить, либо Россия рассыплется, и тогда он остается президентом несуществующего государства, как Горбачев в 1991 году. И уже ни о каких вторых, третьих, четвертых каденциях Путина не придется говорить.

Если Кремль будет видеть, что все рушится, они могут придумать любой повод отдать Крым. Это мастера пропаганды. То, что в Москве делает Киселев, Соловьев и другие – это типичная геббельсовская пропаганда. Они промыли мозги 70-80% россиян.

И точно так же за месяц они могут промыть мозги и по Крыму. Сказать: "С Крымом надо сделать так. Мы тогда сделали, потому что просили, а вот теперь они просят…" Соберут 100 тысяч подписей и скажут, что теперь они просят референдум.

А с Донбасса уйти вообще не вопрос. Там одни бандиты. Если уйдут российские войска, уйдут кураторы, то за неделю там все сложится. Единственное, что останется, –разоренное пространство.

То, что произошло с Навальным – скорее всего, борьба кланов. Потому что, если бы ФСБ захотела его убрать, она бы его убрала. Так же, как Литвиненко, так же, как ряд лиц за рубежом, которых Путин не хотел видеть живыми. Это Березовский, Патаркацишвили. Со Скрипалями вышла осечка.

Я даже не буду утверждать или предполагать, что Путин хотел, чтобы Навальный умер или его отравили. Лично у меня есть большие сомнения. Вероятно, была какая-то инсценировка. Было два отравляющих вещества.

Скорее всего, "Новичок" фонил, потому что он бы убил однозначно. Где-то его чем-то полили, где-то прыснули – на тару либо на одежду. Другое вещество – то, которое не убивает, но приводит к каким-то серьезным последствиям.

Судя по тому, что происходило с Навальным – это было небо и земля по сравнению с тем, что происходило со Скрипалями. Он начал ходить чуть ли не на второй день. Вывели из комы – и все. Это очень подозрительно, потому что я знаю, как работает КГБ. Если он получил задание убрать, он бы его убрал. Тем более на территории России.

Я знаю, какие яды иногда использует КГБ. Например, яд кураре, который убивает мгновенно. Буквально миллиграмм, укол, которого даже не заметить на теле. Есть целый ряд ядов, которые убивают 100%.

Поэтому я думаю, что это борьба кланов с целью, видимо, подставить Путина в глазах международного сообщества. Но я не буду утверждать, что моя версия верна.