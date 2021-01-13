Обстрел автобуса под Волновахой шесть лет спустя: обстоятельства трагедии, в которой погибли 12 человек

В среду, 13 января, исполняется шесть лет со дня, когда под Волновахой на Донетчине автобус с людьми был обстрелян террористами.

Вследствие теракта погибли 12 человек, еще 18 получили ранения. Обстоятельства трагедии вспоминал OBOZREVATEL.

13 января 2015 года рейсовый автобус ЗАЗ ехал из Златоустовки в Донецк, остановившись около 14 часов на блокпосту Вооруженных сил Украины при въезде в Волноваху для паспортного контроля.

В этот момент в 12-15 метрах от него разорвался снаряд, выпущенный террористами из "Града" со стороны Докучаевска.

На месте погибли десять человек, в том числе 14-летняя девочка. Еще двое позже умерли в больнице. 18 человек были ранены.

Генеральная прокуратура Украины признала произошедшее терактом, который, по данным следствия, совершили террористы из так называемого дивизиона "Ангелы ада" 5-й мотострелковой бригады ДНР под руководством куратора бригады, полковника вооруженных сил России Анатолия Синельникова.

Непосредственно пуском ракет руководил так называемый комендант Докучаевска, бывший военный ВСУ Юрий Шпаков. Всего оккупанты выпустили из "Града" 88 неуправляемых снарядов в сторону КПП. Обстрел велся с северо-восточных окраин оккупированного Докучаевска, не менее чем из трех установок. Это подтвердили эксперты организации Human Rights Watch, изучившие место трагедии.

Представители непризнанной ДНР в разговоре с российской прессой традиционно обвинили в теракте ВСУ. 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге о привлечении России к ответственности за теракты, включая обстрел автобуса под Волновахой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-террористка "ДНР" рассказала, как на Донбасс попадали военные и техника из России. По ее словам, на позициях их обучали российские специалисты.