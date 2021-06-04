Экс-главарю "Оплота" дали пожизненное за обстрел "Градами" автобуса под Волновахой: погибли 12 человек, 19 – были ранены

Руководителя подразделения террористического батальойна "Оплот" ("Донецкая народная республика") приговорили к пожизненному заключению за приказ обстрелять из "Града" блокпост ВСУ и гражданский автобус у Волновахи. В результате этого преступления 13 января 2015 года погибли 12 человек, еще 19 получили ранения.

Как сообщила в пятницу, 4 июня, пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram, решение вынес Куйбышевский районный суд Запорожской области. Судили обвиняемого заочно.

Гражданина Украины признали виновным в совершении террористического акта и участии в террористической организации (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 УК).

Экс-руководитель подразделения "Оплота" получил пожизненный срок с конфискацией имущества.

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В судебном порядке было доказано, что мужчина в апреля 2014 года вступил в состав террористической организации оккупационной власти РФ в Донецкой области. В итоге он возглавил одно из незаконных вооруженных формирований – подразделение "Оплота".

13 января 2015 года он отдал приказ осуществить обстрел артиллерийской системой "Град" блокпоста Вооруженных сил Украины вблизи города Волноваха, на котором в то время находились гражданские лица.

У рейсового автобуса разорвался снаряд, когда пассажиры проходили паспортный контроль. Погибли 12 человек, а 19 – пострадали.

Добавим, автобус ЗАЗ ехал из Златоустовки в Донецк. На месте погибли десять человек, в том числе 14-летняя девочка. Еще двое позже умерли в больнице. Более детально об этом инциденте можно почитать по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL: