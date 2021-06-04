Экс-главарю "Оплота" дали пожизненное за обстрел "Градами" автобуса под Волновахой: погибли 12 человек, 19 – были ранены
Руководителя подразделения террористического батальойна "Оплот" ("Донецкая народная республика") приговорили к пожизненному заключению за приказ обстрелять из "Града" блокпост ВСУ и гражданский автобус у Волновахи. В результате этого преступления 13 января 2015 года погибли 12 человек, еще 19 получили ранения.
Как сообщила в пятницу, 4 июня, пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram, решение вынес Куйбышевский районный суд Запорожской области. Судили обвиняемого заочно.
Гражданина Украины признали виновным в совершении террористического акта и участии в террористической организации (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 УК).
Экс-руководитель подразделения "Оплота" получил пожизненный срок с конфискацией имущества.
В судебном порядке было доказано, что мужчина в апреля 2014 года вступил в состав террористической организации оккупационной власти РФ в Донецкой области. В итоге он возглавил одно из незаконных вооруженных формирований – подразделение "Оплота".
13 января 2015 года он отдал приказ осуществить обстрел артиллерийской системой "Град" блокпоста Вооруженных сил Украины вблизи города Волноваха, на котором в то время находились гражданские лица.
У рейсового автобуса разорвался снаряд, когда пассажиры проходили паспортный контроль. Погибли 12 человек, а 19 – пострадали.
Добавим, автобус ЗАЗ ехал из Златоустовки в Донецк. На месте погибли десять человек, в том числе 14-летняя девочка. Еще двое позже умерли в больнице. Более детально об этом инциденте можно почитать по ссылке.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали жителя Донецкой области, который был завербован террористами "ДНР". Он работал на так называемое министерство государственной безопасности и прикрывался статусом партнера Управления Верховного комиссара ООН.
Кроме того, СБУ задержала разведчика "ДНР" у линии огня на Донбассе.