ОБСЕ засекла передвижение техники "Л/ДНР" на Донбассе

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
3,5 т.
Миссия ОБСЕ на Донбассе

Российские террористы "Л/ДНР", вопреки договоренностям о перемирии, активизировали передвижение своей техники на временно оккупированных территориях.

Об этом сказано в отчете СММ ОБСЕ за 20 февраля. Так, наблюдатели зафиксировали пять боевых бронированных машин в неподконтрольном правительству Украины районе Донецкой области.

Речь идет о БТР и БТР-70, а также об одной БМП и двух БМП-2 в жилом секторе Новой Марьевки (64 км от оккупированного Донецка).

Карта зоны боевых действий на Донбассе
Нарушения террористов "ДНР"

Кроме того, ОБСЕ задокументировала в Донецкой области 594 нарушения режима прекращения огня, включая девять взрывов неопределенного происхождения. В сводке отмечается, что 580 из указанных нарушений произошли в районе к югу от Донецкой фильтровальной станции (15 км от Донецка).

Что касается временно оккупированных районов Луганской области, то там российские террористы восемь раз нарушили режим тишины, включая один взрыв неопределенного происхождения.

Большинство нарушений на этом направлении были замечены миссией к северу от участка разведения войск в районе Станицы Луганской (16 км от Луганска).

Ситуация в зоне ООС

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Напомним, по данным ОБСЕ, более 75% всех нарушений режима прекращения огня в 2020 году на Донбассе были совершены в четырех горячих точках вдоль линии соприкосновения.

  • Это район Попасная – Первомайск – Золотое, территория к востоку и северо-востоку от Мариуполя, районы на юго-запад, юг и юго-восток от Светлодарска и треугольник Авдеевка – Ясиноватая – донецкий аэропорт.

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