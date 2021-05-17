ОБСЕ засекла на Донбассе скопление танков террористов

Вооруженные формирования Российской Федерации разместили за линией отвода на Донбассе десятки единиц военной техники, среди которых танки и БМП. Их заметили возле населенного пункта Мирное на Донетчине.

Об этом говорится в отчете Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ от 15 мая, передает штаб ООС в Facebook. Отмечается, что наблюдатели продолжают также фиксировать факты запрета допуска представителей, систематического препятствования работе патрулей и полетам их БПЛА со стороны ОРДЛО.

"14 мая патруль СММ обнаружил 17 танков на полигоне вблизи населенного пункта Мирное, которые находились за пределами выделенных мест хранения вооружения", – уточнили в миссии.

Ранее с помощью БПЛА наблюдатели СММ зафиксировали в населенном пункте Кальмиусское недалеко от Донецка две единицы БМП, один бронетранспортер БТР-80, траншейную машину и 3 МТ-ЛБ. Еще по две единицы БМП размещались в Петровском и Надаровке.

В ОБСЕ добавили, что вся обнаруженная военная техника принадлежит вооруженным формированиям РФ. Кроме этого, случаи запрета допуска представителей СММ со стороны наемников РФ фиксируются ежедневно.

"В частности, на блокпосту возле Горловки вооруженный член вооруженных формирований РФ не пропустил патруль СММ, сославшись на " нестабильную ситуацию безопасности в этом районе". А в пункте пропуска Вознесеновка, что за 65 км от Луганска, наемник РФ вообще приказал команде миссии покинуть этот район", – отмечается в отчете.

В миссии добавили, что их БПЛА систематически испытывают препятствия в результате глушения, участились и случаи подавления сигнала летательных аппаратов еще на взлете с помощью средств РЭБ, которые расположены на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Такой случай был зафиксирован возле Железного, команде ОБСЕ не удалось запустить беспилотник среднего радиуса действия из-за постоянных препятствий сигналу GPS.

Как сообщал OBOZREVATEL: