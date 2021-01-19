ОБСЕ засекла на Донбассе скопление "Градов" и пушек террористов

На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала скопление запрещенного вооружения российских террористов. Среди него – реактивные системы залпового огня "Град" и противотанковые пушки.

Соответствующие нарушения задокументированы в отчете за 18 января. В частности, в нем уточняется, что вблизи населенного пункта Краснолучский на Луганщине было замечено 22 РСЗО БМ-21 "Град", 122 мм, а у Ильиновки в Донецкой области – три противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", 100 мм. Наблюдатели отметили, что все перечисленное вооружение размещено с нарушением линий отвода.

Кроме того, в отчете говорится, что миссия зафиксировала боевую бронированную машину с установленной зенитной установкой ЗУ-23, 23 мм вблизи жилого квартала в неподконтрольном украинскому правительству Калиновом на Луганщине.

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