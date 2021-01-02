ОБСЕ засекла на Донбассе гаубицы и 'Грады' террористов

Вооруженные формирования России и ее наемники стянули к линии разграничения на Донбассе гаубицы и десятки реактивных систем залпового огня "Град".

О таких грубых нарушениях со стороны террористов сообщила украинская сторона Общего центра по контролю и координации миссии ОБСЕ. Данные из отчета от 30 декабря 2020 года привел на странице в Facebook штаб Операции Объединенных сил.

Отмечается, что 27 декабря беспилотный летательный аппарат (БПЛА) среднего радиуса действия СММ ОБСЕ "увидел" 122-миллиметровую гаубицу Д-30 возле населенного пункта Ставки. Тогда как 28 декабря БПЛА зафиксировал 23 единицы реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Две из них располагались на полигоне у Миусинска, а остальные – вблизи Хрустального.

В отчете СММ ОБСЕ подчеркивается, что все указанное вооружение было размещено с нарушениями линии отвода.

Также наблюдатели добавили, что 28 декабря БПЛА дальнего радиуса действия миссии зафиксировал 60 единиц вооружения, размещенного за линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения%

на полигоне вблизи Мирного – 35 ед.;

на полигоне вблизи Миусинска – 25 ед.

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", – говорится в сообщении.

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