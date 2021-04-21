ОБСЕ засекла на Донбассе десятки 'Градов' и 'Гвоздик'

На оккупированной территории Луганской области зафиксировали размещение 22 реактивных систем залпового огня и 18 гаубиц – "Грады", "Гвоздики" и "Жабы".

Запрещенное вооружение заметил патруль наблюдателей Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ. Такие данные содержатся в ее ежедневном отчете от 20 апреля.

В частности, речь идет о боевых машинах из состава тяжелой огнеметных реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" 122 мм, самоходной гаубице 2С1 "Гвоздика", буксируемой гаубице 2А65 "Мста-Б" 152 мм, а также Д-30 "Жаба" 122 мм.

Отмечается, что такое тяжелое вооружение с нарушением линий отвода размещалось вблизи города Хрустальное (бывший Красный Луч) и на аэродроме возле села Победное на Луганщине.

Кроме этого, за линиями отвода, однако в пределах выделенных мест хранения вооружения наблюдатели зафиксировали 13 танков на аэродроме в неподконтрольных правительству районе Луганской области.

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