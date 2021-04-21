ОБСЕ засекла на Донбассе десятки "Градов" и "Гвоздик"
На оккупированной территории Луганской области зафиксировали размещение 22 реактивных систем залпового огня и 18 гаубиц – "Грады", "Гвоздики" и "Жабы".
Запрещенное вооружение заметил патруль наблюдателей Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ. Такие данные содержатся в ее ежедневном отчете от 20 апреля.
В частности, речь идет о боевых машинах из состава тяжелой огнеметных реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" 122 мм, самоходной гаубице 2С1 "Гвоздика", буксируемой гаубице 2А65 "Мста-Б" 152 мм, а также Д-30 "Жаба" 122 мм.
Отмечается, что такое тяжелое вооружение с нарушением линий отвода размещалось вблизи города Хрустальное (бывший Красный Луч) и на аэродроме возле села Победное на Луганщине.
Кроме этого, за линиями отвода, однако в пределах выделенных мест хранения вооружения наблюдатели зафиксировали 13 танков на аэродроме в неподконтрольных правительству районе Луганской области.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинским военнослужащим на Донбассе приказано не реагировать на провокационный огонь вооруженных формирований России.
Совет национальной безопасности Украины мониторит ситуацию на восточном направлении и разрабатывает различные сценарии реагирования на российскую агрессию.
В то же время оккупанты на Донбассе минируют жилые районы и инфраструктурные объекты российскими боеприпасами, запрещенными международным правом.