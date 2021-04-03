ОБСЕ засекла 15 'Градов', танки и гаубицы оккупантов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 31 марта зафиксировала на Донбассе военную технику российских оккупантов, которая размещена с нарушением линий отвода.

В частности, речь идет о 15 реактивных систем залпового огня "Град" (БМ-21, 122-мм) вблизи населенного пункта Хрустальный на временно оккупированной территории Луганской области, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Также 29 марта за пределами выделенных мест хранения у Миусинска зафиксировано 9 танков, 6 самоходных гаубиц и 29 боевых бронированных машин, а на полигоне вблизи Мирного – три танка Т-34.

Помимо этого, в отчете говорится и о других нарушениях со стороны террористов.

Так, 31 марта на блокпосту возле Александровки оккупанты отказывались пропустить патруль ОБСЕ.

В тот же день они открыли пулеметный огонь по беспилотнику наблюдателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта наблюдатели ОБСЕ также зафиксировали большое скопление военной техники российских наемников, которая была расположена с нарушением линии разведения войск.

Тогда речь шла о БМ-21 "Град", гаубицах 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм и 2С3 "Акация" калибра 152 мм, а также гаубицах 2А65 "Мста-Б" калибра 152 мм и Д-30 "Жаба" калибра 122 мм.