ОБСЕ зафиксировала на Донбассе неотведенные "Град" и гаубицы террористов
На временно оккупированных Россией территориях Луганщины 16 октября было обнаружено 13 единиц вооружения, расположенных с нарушением линий отвода. Среди них – реактивная система залпового огня.
Об этом говорится в отчете, обнародованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 19 октября 2020 года. В документе отметили, что вражеское оружие заметили на территории аэродрома возле села Победное (19 км к югу от Луганска), которое сейчас неподконтрольное Украине.
Там же БПЛА ОБСЕ зафиксировал две самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", буксируемую противотанковую пушку "Рапира", буксируемые гаубицы "Лягушка", Д-20, "Мста-Б". Дополнительные две самоходные гаубицы террористы разместили вблизи села Белое (22 км к западу от Луганска).
Также СММ ОБСЕ отметила, что по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения зафиксировано еще восемь единиц техники на временно оккупированной территории Донбасса. Речь идет о танках, минометах и ЗРК "Стрела".
Как сообщал OBOZREVATEL:
согласно данным СММ ОБСЕ от 14 октября, на оккупированной территории Луганской области обнаружили 51 единицу вооружения российских войск на четырех полигонах, из них семь танков – возле жилого массива в поселке Хрустальный.
ЕС выразил обеспокоенность из-за обнаружения в неподконтрольных украинскому правительству районах Донбасса вооружения, которое было размещено с нарушением линий отвода.
Кроме того, украинская разведка узнала, что Россия перебросила на фронт новейшие танки для усиления своих террористических группировок.