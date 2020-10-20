ОБСЕ зафиксировала на Донбассе неотведенные "Град" и гаубицы террористов

На временно оккупированных Россией территориях Луганщины 16 октября было обнаружено 13 единиц вооружения, расположенных с нарушением линий отвода. Среди них – реактивная система залпового огня.

Об этом говорится в отчете, обнародованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 19 октября 2020 года. В документе отметили, что вражеское оружие заметили на территории аэродрома возле села Победное (19 км к югу от Луганска), которое сейчас неподконтрольное Украине.

Там же БПЛА ОБСЕ зафиксировал две самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", буксируемую противотанковую пушку "Рапира", буксируемые гаубицы "Лягушка", Д-20, "Мста-Б". Дополнительные две самоходные гаубицы террористы разместили вблизи села Белое (22 км к западу от Луганска).

Также СММ ОБСЕ отметила, что по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения зафиксировано еще восемь единиц техники на временно оккупированной территории Донбасса. Речь идет о танках, минометах и ЗРК "Стрела".

Террористы разместили на линии соприкосновения тяжелое вооружение. Отчет СММ ОБСЕ

СММ ОБСЕ зафиксировала нарушения террористами отвода техники. Отчет СММ ОБСЕ

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