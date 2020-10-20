ОБСЕ зафиксировала на Донбассе неотведенные "Град" и гаубицы террористов
Боевики, вопреки запрету, держат на линии соприкосновения тяжелую технику
Среди всего была замечена противотанковая пушка
Некоторое вооружение они сохраняют за пределами выделенных для этого мест
На временно оккупированных Россией территориях Луганщины 16 октября было обнаружено 13 единиц вооружения, расположенных с нарушением линий отвода. Среди них – реактивная система залпового огня.
Об этом говорится в отчете, обнародованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 19 октября 2020 года. В документе отметили, что вражеское оружие заметили на территории аэродрома возле села Победное (19 км к югу от Луганска), которое сейчас неподконтрольное Украине.
Там же БПЛА ОБСЕ зафиксировал две самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", буксируемую противотанковую пушку "Рапира", буксируемые гаубицы "Лягушка", Д-20, "Мста-Б". Дополнительные две самоходные гаубицы террористы разместили вблизи села Белое (22 км к западу от Луганска).
Также СММ ОБСЕ отметила, что по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения зафиксировано еще восемь единиц техники на временно оккупированной территории Донбасса. Речь идет о танках, минометах и ЗРК "Стрела".
Как сообщал OBOZREVATEL:
согласно данным СММ ОБСЕ от 14 октября, на оккупированной территории Луганской области обнаружили 51 единицу вооружения российских войск на четырех полигонах, из них семь танков – возле жилого массива в поселке Хрустальный.
ЕС выразил обеспокоенность из-за обнаружения в неподконтрольных украинскому правительству районах Донбасса вооружения, которое было размещено с нарушением линий отвода.
Кроме того, украинская разведка узнала, что Россия перебросила на фронт новейшие танки для усиления своих террористических группировок.