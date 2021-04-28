ОБСЕ зафиксировала минометы оккупантов на Донбассе вместо их уничтоженной камеры

На территории оккупированной Донецкой области размещены два миномета вооруженных формирований России.

Как сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, они расположены на шахте "Октябрьская". До этого там была камера наблюдателей.

"Наблюдатели видели 3 миномета, размещенные в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, в частности, 2 миномета неподалеку от места расположения камеры СММ на шахте "Октябрьская", которая сейчас не функционирует", – сказано в сообщении.

В ОБСЕ уточнили, что камера была выведена из строя 19 апреля из-за "влияния инородного предмета".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наблюдатели зафиксировали почти 400 нарушений режима прекращения огня на Донбассе в период с 23 по 25 апреля.