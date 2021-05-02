ОБСЕ обнаружили около 2 тысяч противотанковых мин оккупантов на Донбассе

Беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе около 2 тысяч противотанковых мин вооруженных формирований России.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. В тоже время уточняется, что террористы один раз нарушили режим прекращения огня.

Так, в районе Катериновки обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

В сообщении подчеркивается, что оккупанты продолжают минировать поля и дороги на временно оккупированных территориях.

Так, 28 апреля БПЛА СММ обнаружили около 1350 противотанковых мин на двух полях Верхнешироковского, что вблизи Донецка.

Еще 130 мин и 4 противотанковых зафиксировали на блокпосту возле населенного пункта Крещатицкий.

29 апреля в поле за 1,5 км от Сигнального обнаружено около 600 мин и еще 98 противотанковых, установленных недавно у Александровки.

"Такие действия оккупантов направлены на дестабилизацию обстановки в районе линии разграничения и свидетельствуют о нежелании решать конфликт мирным путем", – подчеркнули в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 1 мая террористы 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив одного защитника Украины.